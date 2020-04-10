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Иркутская область увеличила резервный фонд для борьбы с коронавирусом

Главная Экономика
Иркутск
14:48 10 Апреля 2020
законодательное собрание, вирус, фонд
Автор: Sibnovosti.ru
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Объем резервного фонда Иркутской области увеличен более чем на 1 млрд руб. Решение о корректировке бюджета субъекта федерации приняло заксобрание региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сессия областного парламента прошла сегодня. С инициативой выступил врио губернатора Игорь Кобзев. Дополнительные средства фонда в размере 1,35 млрд руб. (его объем в результате достиг 1,5 млрд руб.) пойдут на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19.

«Таким образом, расходная часть бюджета составит 190,3 млрд, доходная часть при текущей корректировке изменению не подлежит. В связи с чем до 9,8 млрд руб. вырастет дефицит областного бюджета», - отметил сайт заксобрания.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, часть средств резервного фонда будет направлена на развертывание дополнительных койко-мест в лечебных учреждениях, а также приобретение оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.

Фото: сайт заксобрания Иркутской области

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