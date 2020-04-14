Иркутская область оказалась непревзойденной по объему незаконных вырубок

Три региона в восточной части России оказались на вершине антирейтинга субъектов РФ по объему незаконных вырубок лесов в 2019 году. Его составил Рослесхоз, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Наихудший результат в стране у Иркутской области. Здесь в прошлом году было выявлено более 440 тыс. куб. м незаконной заготовки. Далее расположились Красноярский и Забайкальский края - 115 тыс. и 102 тыс. куб. м соответственно. В министерстве природных ресурсов и экологии РФ уточнили, что рейтинг составлен на основе абсолютных данных. То есть, лучше всего в нем выглядят регионы, где вовсе не ведется лесозаготовка.

Зато Иркутская область оказалась на вершине другого рейтинга – по объему восстановления лесов в 2019 году. Здесь было восстановлено 15 тыс. га. В свою очередь, Забайкальский край признан Рослесхозом в числе пяти худших регионов по оперативности тушения лесных пожаров уже в 2020 году.

Фото: официальный интернет-портал Томской области