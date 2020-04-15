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Малому бизнесу Иркутской области сохранили пониженную налоговую ставку

Главная Экономика
Иркутск
14:44 15 Апреля 2020
законодательное собрание, закон, налоги
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области введены новые налоговые послабления для предпринимателей, пострадавших от ограничительных мер при борьбе с распространением коронавируса. Сегодня их утвердила сессия заксобрания региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Депутаты приняли в окончательном варианте проект закона «О внесении изменения в ч. 3 ст. 1 закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций». Он позволяет сохранить в 2020 году пониженную налоговую ставку в 0,5% по налогу на имущество, исчисляемому исходя из кадастровой стоимости объектов.

«Закон коснется владельцев административно-деловых и торговых центров, которые применяют специальные налоговые режимы – упрощенную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход», - поясняет сайт областного парламента.

Выпадающие доходы регионального бюджета от применения данного закона в 2020 году составят 500 млн руб. Напомним, ранее правительство Иркутской области приняло решение увеличить объем регионального резервного фонда на 1,35 млрд руб. В результате дефицит бюджета области достиг 9,8 млрд руб.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области

 

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