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Пропускная способность трубопровода в Иркутской области вырастет в пять раз

Главная Экономика
Иркутск
16:35 15 Апреля 2020
компания, экспертиза, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) в пять раз увеличит пропускную способность трубопровода с Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) в Иркутской области. Проект утвердил красноярский филиал Главгосэкспертизы России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Трубопровод ведет от месторождения до города Усть-Кута. Он предназначен для транспорта продуктов переработки природного и попутного нефтяного газа. Пропускная способность будет увеличена со 161 тыс. т в год до 837,8 тыс. т.

«В рамках проекта помимо трубопровода на площадке строящихся установок комплексной подготовки газа на Ярактинском НГКМ будет размещен блок насосов для подачи широкой фракции легких углеводородов в межпромысловый трубопровод. Также будут построены эстакады для прокладки технологических трубопроводов и инженерные сети», - уточнила пресс-служба ИНК.

Месторождение расположено примерно в 140 км от Усть-Кута.

В декабре прошлого года заксобрание Иркутской области сообщало о предстоящем строительстве в Усть-Куте нового микрорайона в связи с планами ИНК построить здесь завода полимеров.

Фото: сайт ООО «Иркутская нефтяная компания»

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