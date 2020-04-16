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«Братский завод ферросплавов» увеличил мощность рудотермической печи

Главная Экономика
Иркутск
12:15 16 Апреля 2020
предприятие, реконструкция, завод
Автор: Sibnovosti.ru
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На «Братском заводе ферросплавов» (БЗФ) в Иркутской области ввели в строй обновленную рудотермическую печь. Это позволит предприятию нарастить выпуск продукции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

БЗФ входит в горнодобывающую и металлургическую компанию «Мечел». По ее данным, мощность рудотермической печи для выплавки ферросплавов увеличена с 25 до 33 МВА. Инвестиции в проект составили порядка 1,1 млрд руб.

«В ходе модернизации рудотермической печи №3 старое оборудование полностью демонтировали, установили новую ванну с огнеупорной кладкой для выплавки ферросплавов, модернизировали систему дозирования сырья, а также внедрили автоматизированную систему управления техническим процессом … На печи попеременно будут производить ферросилиций марок ФС65 и ФС75», - говорится в сообщении ПАО «Мечел».

Всего БЗФ располагает четырьмя печами.  

Фото: сайт ПАО «Мечел»

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