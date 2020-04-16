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Омичи спроектируют новые инженерные сети центра Улан-Удэ

Главная Экономика
Иркутск
13:29 16 Апреля 2020
строительство, реконструкция, центр
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Терпланпроект» стало победителем конкурса на право проектирования реконструкция и строительство инженерных сетей центральной исторической части Улан-Удэ. Омская компания стала победителем конкурса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Проект позволит осуществить реконструкцию и строительство инженерных сетей в центре города. В составе проекта будет подготовлен объемно-планировочный макет. Главная цель проекта - создание условий для устойчивого развития территории, обеспечения ее необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой», – приводит информационный сайт Улан-Удэ комментарий городского комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству.

По данным мэрии, в марте глава города Игорь Шутенков представил заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Егорову план развития центральной части столицы республики. Сегодня из-за недостаточных мощностей многие жилые дома не имеют централизованного отопления, водоснабжения и водоотведения.

«Терпланпроект» должен выполнить работы до 30 ноября 2020 года. Омская компания работает на рынке с 2009 года. В числе ее заказчиков указаны органы власти различных регионов от Калининградской области до Приморского края.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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