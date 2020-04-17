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В Бурятии предложили растянуть оплату капремонта за период самоизоляции

Главная Экономика
Иркутск
17:58 17 Апреля 2020
капремонт, оплата, законопроект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Бурятии могут изменить порядок платы за капремонт многоквартирных домов. Соответствующий законопроект внесен в повестку дня очередной сессии народного хурала, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Республиканскому парламенту предложили внести изменения в ст. 7 закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия». 

«Документом предусматривается возможность оплатить взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов за апрель, май, июнь 2020 года равными долями в течение трех последующих лет до 2023 года», - говорится о содержании документа на сайте народного хурала.

По данным республиканского парламента, законопроект разработан группой депутатов на основании решения республиканского оперативного штаба. По оценке его авторов, предложенная мера снизит финансовую нагрузку на население в период самоизоляции.

Сессия назначена на 6 мая.

Фото: сайт народного хурала Республики Бурятия

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