Отъезд иностранных рабочих вызвал кадровый голод в стройкомплексе Бурятии

Резкое ограничение международных связей в связи с распространением COVID-19 выявило нехватку кадров в строительной отрасли Республики Бурятии. Об этом говорилось на совещании по поддержке строительного комплекса, которое провел глава региона Алексей Цыденов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Совещание состоялось в минувшую субботу. Одной из главных проблем его участники назвали нехватку кадров, вызванную отъездом иностранных рабочих. Прежде всего, китайских.

«Желающие работать есть, но уровень квалификации у них низкий. Предлагаем усилия направить на то, чтобы повысить их квалификацию по трем категориям: плотники, бетонщики, арматурщики. Провести экспресс-обучение. И не просто обучать, а с учетом современных технологий. Например, опалубку нужно учить собирать инвентарную, заводского изготовления, а не как китайцы – из деревянных брусьев и щитов. Если мы сможем наших людей обучать именно этой технологии, которая увеличивает и скорость, и качество, мы сможем в будущем заменить китайцев», - привел официальный портал Республики Бурятия слова председателя правления СРО ассоциация «Строители ТПП РБ» Геннадия Доржиева.

По данным пресс-службы регионального правительства, Алексей Цыденов поручил «оперативно проработать вопрос организации обучения специалистов строительной отрасли на базе учебных заведений с практическими занятиями непосредственно на площадках строительных компаний». Эту задачу должны выполнить министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, министерство образования и науки и республиканское агентство занятости населения.

К настоящему времени в Бурятии зарегистрировано 125 случаев заражения COVID-2019. В числе заболевших девять строителей многофункционального медицинского центра в Улан-Удэ.

Фото: официальный портал Республики Бурятия