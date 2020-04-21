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Борьбу с COVID-19 в Иркутской области поддержат федеральными средствами

Главная Экономика
Иркутск
17:44 21 Апреля 2020
средства, бюджет, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутская область получит из федерального бюджета дополнительно 846 млн руб. Средства пойдут на закупку медицинского оборудования, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня врио губернатор региона Игорь Кобзев провел заседание оперативного штаба, созданного для борьбы с распространением COVID-19.

«Мы продолжаем перепрофилировать и модернизировать лечебные учреждения, создавая дополнительные места для приема пациентов с диагнозом коронавирус. Формируем необходимый запас средств индивидуальной защиты для медперсонала и жителей региона. Иркутская область получит на эти цели дополнительно 846 млн руб. из федерального бюджета. До конца недели мы должны заключить контракты, в первую очередь на закупку оборудования», - привел его слова официальный портал региона.

По данным Игоря Кобзева, учреждения области могут проводить до 2 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции в сутки.

В Иркутской области к настоящему времени зарегистрировано 75 случаев заболевания COVID -2019. 13 человек выздоровело, трое скончалось.

Фото: официальный портал Иркутской области

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