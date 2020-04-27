Система оснежения «Манжерока» нанесла ущерб бюджету Республики Алтай

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о нанесении ущерба бюджету региона в размере 94 млн руб. при строительстве механической системы оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок». Оно расследуется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

По предварительным данным следствия, должностные лица правительства региона и казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Алтай» приняли работы у АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай», подписав соответствующие документы на 505 млн руб. Между тем, работы на 94 млн руб. не были выполнены, но их оплата из бюджета региона была произведена.

В сообщении следственного управления СКР по Республике Алтай говорится, что эти действия имели место с августа 2017 года по декабрь 2019 года.

Развитием курорта «Манжерок» занимается «Сбербанк России».

«Система оснежения не готова. Она уже должна была быть сдана, но местные власти (предыдущее руководство региона), мягко говоря, с задачей не справились. Придется нам всю эту работу переделывать... К следующему сезону здесь уже будет работать самая современная система оснежения», - заявлял в сентябре прошлого года глава банка Герман Греф.

Тогда он говорил, что уже обратился в правоохранительные органы в связи с этой ситуацией.

Напомним, что в сентябре 2019 года главой Республики Алтай был избран Олег Хорохордин. Он сменил на этом посту Александра Бердникова.

Фото Sibnovosti.ru