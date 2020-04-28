Идея выравнивания энерготарифов для регионов вызвала тревогу в Иркутской области

Депутаты заксобрания Иркутской области опасаются, что курс на выравнивание энерготарифов в регионах России приведет к их росту в регионе. Обращение в Совет федерации о недопустимости такого развития событий готовит профильный комитет заксобрания по собственности и экономической политике.

Заседание комитета с участием представителей ряда министерств иркутского правительства прошло вчера. Обращение предполагается направить в адрес сенатского комитета по экономической политике.

«Низкая стоимость электроэнергии – одно из главных преимуществ нашего региона в плане привлечения инвестиций. Она экономически обоснована и, безусловно, должна быть сохранена. Поэтому наша позиция твердая, мы будем ее отстаивать», - обосновал позицию иркутских законодателей депутат Николай Труфанов.

В марте этого года СМИ писали о том, что единую госполитику формирования тарифов на электроэнергию могут ввести в России в первой половине 2021 года. Необходимость такого шага обосновывается желанием уровнять инвестиционную привлекательность регионов. По данным РБК, самые низкие энерготарифы в России как раз в Иркутской области - меньше 1 руб. за 1 кВт/ч.

Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области прогнозирует в ближайшие годы рост потребления электроэнергии в связи с разработкой золотоносных и газоконденсатных месторождений.

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