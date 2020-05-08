Предприятиям ряда видов деятельности разрешили вернуться к работе в Бурятии

В Республике Бурятия с 10 мая снимается запрет на деятельность целого ряда предприятий. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона от 17 апреля, которым были введены ограничения из-за эпидемии COVID-19.

В обще й сложности разрешена деятельность предприятий малого и среднего бизнеса 15 категорий. В их числе магазины бытовой техники и электроники, автомобильные салоны, химчистки, предприятия по ремонту часов, ювелирных изделий, автомойки и др.

По данным управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, число выявленных случаев заражения COVID-2019 в регионе продолжает расти. К сегодняшнему утру этот показатель достиг отметки в 548 человек (плюс 30 за последние сутки). Из больниц после лечения выписалось 162 человека, умерло четыре пациента.

Фото: официальный портал Республики Бурятия