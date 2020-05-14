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Первый этап создания «Свирской Ривьеры» завершат к 1 сентября

Главная Экономика
Иркутск
11:08 14 Мая 2020
город, строительство, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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К 1 сентября 2020 года в иркутском городе Свирске предстоит завершить первый этап строительства парка культуры и отдыха «Свирская Ривьера». Этот проект стал победителем всероссийского конкурса по создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года.

Ход создания «Свирской Ривьеры» обсуждался в ходе рабочей поездки в Свирск врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«До 1 сентября необходимо завершить первый этап работ, которые включают в себя строительство памятника основателю Свирска Федору Черниговскому, ворот со свирскими писаницами, музея 321-й Сибирской дивизии. Остальные работы запланированы на 2021 год», - сказал он.

Проект предусматривает строительство парково-развлекательной территории, спортивной площадки, главной городской площади. По данным официального портала региона, общая стоимость проекта составляет 111,6 млн руб. В том числе 45 млн руб. – это средства федерального бюджета победителю всероссийского конкурса. Как писали Sibnovosti.ru, его с 2018 года проводит министерство ЖКХ и строительства РФ в партнерстве с АО «ДОМ.РФ» и Московским архитектурным институтом.

Город Свирск с населением почти 13 тыс. человек расположен на левом берегу реки Ангары в 150 км от Иркутска.

Фото: презентация проекта «Свирская Ривьера»

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