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Иркутская область выставит на продажу акции «Горожанина»

Главная Экономика
Иркутск
14:11 15 Мая 2020
приватизация, акции, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Иркутской области намерены продать принадлежащие региону акции ОАО «Горожанин». Компания занимается сдачей в аренду объектов недвижимости.

Изменения в прогнозный план приватизации областного государственного имущества на 2020 год рассмотрит сессия заксобрания региона. Их уже одобрил профильный комитет иркутского парламента по собственности и экономической политике.

«Данные активы не являются стратегически значимыми для региона, хозяйственное общество не перечисляет дивиденды. Рыночная стоимость пакета акций составляет 20 млн руб.», - отметила пресс-служба заксобрания.

По данным отчета об аффилированных лицах на 31 марта 2020 года, совладельцами «Горожанина» являются также ЗАО «Объединение «Ермак», Тамара Филиппова и Ольга Геевская (в сумме – 80% акций). В годовом отчете ОАО «Горожанин» говорится, что в 2018 году компания получила убыток в размере 2,5 млн руб.

Внеочередная сессия заксобрания Иркутской области назначена на 18 мая.

Фото: pixabay.com

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