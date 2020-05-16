16 мая
Иркутск
погода +14 °C
73.21
 
€ 79.13
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Улан-Удэ военные построили медицинский центр

Главная Экономика
Иркутск
15:30 16 Мая 2020
строительство, вирус, минобороны
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Минобороны РФ завершило строительство в Улан-Удэ многофункционального медицинского центра. Процесс строительства занял 49 дней.

Двухэтажный центр в микрорайоне Сосновый Бор рассчитан на 60 коек для пациентов в изолированных боксах. Его общая площадь превышает 5 тыс. кв. м. Здесь будут работать 25 врачей, 50 медицинских сестер и 40 санитаров.

Об итогах строительства было сообщено президенту России Владимиру Путину в режиме видеоконференцсвязи.

По данным официального портала Республики Бурятия, регион также получил 400 млн руб. на дооборудование и укомплектование существующих республиканских больниц.

К сегодняшнему утру в регионе зарегистрировано 892 случаев заражения COVID-19. В том числе, 27 за последние сутки. Как писали Sibnovosti.ru, в числе зараженных в середине апреля оказалось несколько строителей объекта в Сосновом Бору.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Иркутская область выставит на продажу акции «Горожанина»

Иркутская область выставит на продажу акции «Горожанина»

15 Мая 2020 г.
Компания занимается предоставлением в аренду объектов недвижимости
Новости Иркутска: Первый этап создания «Свирской Ривьеры» завершат к 1 сентября

Первый этап создания «Свирской Ривьеры» завершат к 1 сентября

14 Мая 2020 г.
Проект стал победителем всероссийского конкурса по создания комфортной городской среды
Новости Иркутска: Предприятиям ряда видов деятельности разрешили вернуться к работе в Бурятии

Предприятиям ряда видов деятельности разрешили вернуться к работе в Бурятии

8 Мая 2020 г.
Часть ограничений снимается с 10 мая
Новости Иркутска: Идея выравнивания энерготарифов для регионов вызвала тревогу в Иркутской области

Идея выравнивания энерготарифов для регионов вызвала тревогу в Иркутской области

28 Апреля 2020 г.
Депутаты заксобрания намерены обратиться в Совет федерации
Новости Иркутска: Система оснежения «Манжерока» нанесла ущерб бюджету Республики Алтай

Система оснежения «Манжерока» нанесла ущерб бюджету Республики Алтай

27 Апреля 2020 г.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий
Новости Иркутска: Борьбу с COVID-19 в Иркутской области поддержат федеральными средствами

Борьбу с COVID-19 в Иркутской области поддержат федеральными средствами

21 Апреля 2020 г.
Регион получит дополнительно 846 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Шторм потрепал район на востоке Бурятии

Шторм потрепал район на востоке Бурятии

13 Мая 2020 г.
Повреждены общественные здания и частные дома
Новости Иркутска: ИНК построит инфекционный корпус в иркутском Усть-Куте

ИНК построит инфекционный корпус в иркутском Усть-Куте

15 Мая 2020 г.
В городе коронавирусной инфекцией заболели десятки вахтовиков
Новости Иркутска: В Иркутской области пропали рыбаки

В Иркутской области пропали рыбаки

13 Мая 2020 г.
Их ищут на Братском водохранилище
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19