В Улан-Удэ военные построили медицинский центр

Минобороны РФ завершило строительство в Улан-Удэ многофункционального медицинского центра. Процесс строительства занял 49 дней.

Двухэтажный центр в микрорайоне Сосновый Бор рассчитан на 60 коек для пациентов в изолированных боксах. Его общая площадь превышает 5 тыс. кв. м. Здесь будут работать 25 врачей, 50 медицинских сестер и 40 санитаров.

Об итогах строительства было сообщено президенту России Владимиру Путину в режиме видеоконференцсвязи.

По данным официального портала Республики Бурятия, регион также получил 400 млн руб. на дооборудование и укомплектование существующих республиканских больниц.

К сегодняшнему утру в регионе зарегистрировано 892 случаев заражения COVID-19. В том числе, 27 за последние сутки. Как писали Sibnovosti.ru, в числе зараженных в середине апреля оказалось несколько строителей объекта в Сосновом Бору.

Фото: официальный портал Республики Бурятия