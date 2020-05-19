В Бурятии отмечен рост безработицы

В Республике Бурятия с начала марта этого года безработными признаны 2,5 тыс. человек. Данные привел руководитель агентства занятости населения региона Александр Башкирцев.

По его словам, в основном, это люди, которые работали в отраслях, наиболее пострадавших от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. В первую очередь, в торговле, сфере общественного питания, транспортных перевозок.

Всего к настоящему времени в Бурятии зарегистрировано 19,7 тыс. граждан, находящихся в поиске работы, признаны безработными - 17,9 тыс. При этом база вакансий сейчас насчитывает 8 тыс. предложений и с прошлой недели она растет.

Вчера правительство Забайкальского края сообщило о том, что в регионе с 1 марта признаны безработными 6,9 тыс. человек. А за содействием в поиске работы обратилось почти 12 тыс. забайкальцев. Как писали Sibnovosti.ru, в начале мая о резком росте числа безработных сообщило правительство Республики Хакасия.

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