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«Хиагда» в Бурятии сменила затянувшуюся вахту

Главная Экономика
Иркутск
14:41 20 Мая 2020
рабочие, компания, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Хиагда», занимающееся добычей урана в Республике Бурятия, провело смену вахтовиков на своей центральной площадке. Это первая перевахтовка работников компании в условиях ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Во второй половине апреля руководство компании приняло решение продлить работавшую в тот момент вахту еще на месяц – до 16 мая. 177 новых сотрудников, приехавших в Баунтовский эвенкийский район Бурятии, предварительно прошли тестирование на COVID-19.

«Вахту сменили одномоментно, контактов въезжающих и выезжающих не было», - рассказал сайту компании заместитель гендиректора АО «Хиагда» Артем Михайлов.

Как писали Sibnovosti.ru, в нескольких регионах восточной части России перемещение вахтовых рабочих приводило к появлению очагов распространения коронавирусной инфекции. Например, в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской области. В Иркутской области заболело около 200 вахтовиков.

АО «Хиагда» входит в урановый холдинг «Росатома» АРМЗ.

Фото: сайт АО «Хиагда»

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