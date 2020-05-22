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В Бурятии после отмены фестивалей перебросили средства на поддержку турбизнеса

Главная Экономика
Иркутск
13:57 22 Мая 2020
туризм, средства, поддержка
Автор: Sibnovosti.ru
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Турбизнес Республики Бурятия получит поддержку со стороны властей региона в размере 50,2 млн руб. Отрасль является одной из наиболее экономически пострадавших от введения ограничительных мер.

На поддержку малого и среднего предпринимательства в этой сфере перенаправлены средства, высвободившиеся от отмены из-за эпидемии COVID-19 ряда крупных мероприятий. По данным официального портала республики, в их числе фестивали «Неделя туризма на Великом Шелковом пути» и «Гастрономическая карта России», мероприятия по празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума.

Как сообщила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова, сегодня в регионе работают 30 туроператоров, 507 коллективных средств размещения, 114 турагентств и 14 санаторно-курортных учреждений. Все эти организации сохранили рабочие места. Предприятия отрасли смогут получить субсидии на аренду помещений, на возмещение части затрат гостиниц на коммунальные услуги, на страхование гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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