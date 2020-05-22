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Власти Улан-Удэ планируют перевести частный сектор на «бездымное» топливо

Главная Экономика
Иркутск
15:16 22 Мая 2020
воздух, топливо, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Улан-Удэ намерены внедрить в городе использование «бездымного» топлива. Эта мера призвана улучшить состояние воздуха в столице Бурятии.

Перспективы использования нового для Улан-Удэ топлива – полукокса – обсуждались на заседании межведомственной республиканской комиссии по вопросам загрязнения атмосферного воздуха. Одним из источников загрязнения в Улан-Удэ является дым из печей домов частного сектора.

По словам главы города Игоря Шутенкова, в котельной «Юго-Западная» может быть построен цех по производству полукокса, который будут использовать жители частного сектора. По предварительным расчетам, для города и городской агломерации понадобится порядка 220 тыс. т такого топлива в год.

«В этом году принято решение взять в Красноярске партию порядка 5-10 тыс. т такого полукокса для того, чтобы провести уже практические эксперименты в городе Улан-Удэ, сделать замеры, посмотреть эффективность применения такого топлива», - процитировал мэра информационный сайт Улан-Удэ.⠀

Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году запрет на использование угля для отопления был введен в Улан-Баторе – столице соседней с Бурятией Монголии.   

Фото: pixabay.com

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