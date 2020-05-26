Отходы иркутских лесопилок отправят на переработку

В Иркутской области лесопильные предприятия могут обязать перерабатывать отходы производства. Цель этой меры – избавить жителей от дыма тлеющих свалок опилок.

С инициативой выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Соответствующий законопроект подготовят министерство лесного комплекса и главное правовое управление.

Разработать и принять законопроект руководитель региона предложил после рабочей поездки в Усть-Кут. Как отмечает пресс-служба иркутского правительства, там в течение нескольких лет на огромном полигоне тлеют отходы лесопиления. Из-за этого город постоянно задымлен.

Предполагается, что законопроект будет представлен законодательному собранию до 10 июня.

Иркутская область является российским лидером по заготовке древесины.

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