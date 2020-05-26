Для дамбы в иркутском Тулуне власти проведут изъятие более 200 участков

Власти Тулуна в Иркутской области намерены изъять более 200 земельных участков. Они необходимы для строительства дамбы, способной защитить город от новых наводнений.

Комитет управления по муниципальному имуществу завершил вручение уведомлений о предстоящем изъятии участков. Эта работа, по данным мэрии Тулуна, шла с начала мая. Уведомления были направлены как физическим, так и юридическим лицам.

«Теперь … будет производиться оценка участков независимой организацией и определение их стоимости, после чего начнется работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков», - сообщил сегодня официальный сайт тулунской администрации.

Решение о строительстве дамбы было принято после разрушительного наводнения, произошедшего в Иркутской области летом прошлого года.

Около недели назад было объявлено о том, что ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение на проект дамбы на реке Ие. К ее строительству планируется приступить в июне 2020 года. Ранее правительство Иркутской области сообщало о том, что на создание пяти объектов инженерной защиты, включая тулунскую дамбу, в этом году из федерального и областного бюджетов планируется направить 1,42 млрд руб.

Фото: официальный сайт мэрии Тулуна