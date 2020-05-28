Федеральные чиновники проверят ход восстановления иркутских объектов

В ближайшее время в Иркутскую область приедут представители ряда федеральных органов исполнительной власти. Они проверят ход восстановления инфраструктуры региона после мощного наводнения летом прошлого года.

Поручение об этом дал премьер-министр Михаил Мишустин. Вчера он провел совещание, посвященное восстановлению жилья, объектов инфраструктуры, гидротехнических сооружений, административных зданий в Иркутской области.

«Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев доложил о ходе реализации отдельных мероприятий, требующих особого внимания, в том числе о соблюдении графика выполнения работ», - говорится в сообщении по итогам совещания, опубликованном на сайте российского правительства.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году регион пережил две волны наводнения – в июне и июле. Объем программы восстановления, рассчитанной до 2024 года, составляет почти 43 млрд руб.

Фото: официальный портал Иркутской области