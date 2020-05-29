Строители в иркутском Тулуне жалуются на задержку зарплаты

Власти проверят регулярность выплаты зарплаты строителям в Тулуне. Они возводят жилье и инфраструктурные объекты в городе, больше других пострадавших от разрушительного наводнения летом 2019 года.

Проблему с выплатой зарплаты врио иркутского губернатора Игорь Кобзев поднял в эфире радиопрограммы «Кобзев на связи». Причиной для этого стали данные о том, что задерживаются расчеты со строителями, работающими в микрорайоне Угольщиков.

«Рабочие вынуждены уходить с объектов, чтобы найти другой источник дохода. Я подключил государственную инспекцию труда и прокуратуру. Если такие факты подтвердятся, последуют уголовные дела. Все, кто смеет химичить со строительными контрактами, получат по полной программе. Я пригласил представителей федерального правительства, в ближайшие дни приеду в Тулун…», - приводит слова руководителя региона официальный портал Иркутской области.

Как писали Sibnovosti.ru, 27 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по восстановлению жилья, объектов инфраструктуры, гидротехнических сооружений и административных зданий в Иркутской области. По его итогам было принято решение о том, что в ближайшее время в регион приедут представители ряда федеральных органов исполнительной власти, чтобы проверить ход работ.

Фото: официальный портал Иркутской области