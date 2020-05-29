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Цены на продукты в Иркутске оказались самыми высокими в сибирских столицах

Главная Экономика
Иркутск
13:15 29 Мая 2020
цена, продукты, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Цена на ряд основных продуктов питания в столицах сибирских регионов выше всего в Иркутске. К такому выводу пришел Томскстат.

В исследовании, проведенном Томскстатом, указаны средние цены на 12 продуктов питания. В их числе, хлеб, молоко, гречка, колбаса и т. д. Данные приведены по состоянию на 25 мая.

Иркутск оказался самым дорогим в этом смысле городом по шести позициям. Так, средняя цена 1 кг сметаны составляет здесь 291,6 руб. Это на 122 руб. больше, чем в Барнауле. Кроме того, Иркутск оказался лидером по цене на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки, сливочное масло, кур, картофель и сахар-песок.

В Новосибирске отмечена самая высокая средняя цена на яйца (61,6 руб. за десяток), в Красноярске – на хлеб из ржаной муки (73,7 руб. за 1 кг), в Томске – на говядину (368,6 руб.).

Дешевле всего значительная часть продуктов в Омске и Барнауле. В целом для двух этих городов – по восьми из 12 позиций. Например, средняя цена картофеля в Омске составляет 23,2 руб. за 1 кг, на 15 руб. дешевле, чем в Иркутске. Стоит отметить также самую дешевую говядину в Кызыле – 318,2 руб.  

Фото: pixabay.com

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