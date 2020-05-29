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Завод «Росатома» в Ангарске снесет старый корпус за 970 млн рублей

Главная Экономика
Иркутск
15:41 29 Мая 2020
завод, контракт, росатом
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Ангарский электролизный химический комбинат» (АЭХК) в Иркутской области само займется сносом здания №802, расположенного на площадке предприятия. Компания выиграла соответствующий тендер «Росатома».

АЭХК стал генподрядчиком по данному проекту. Сумма контракта составила около 970 млн руб. Полностью работы предполагается завершить в 2025 году.

«Здания №802 и №804 входили в число первых производственных цехов АЭХК, они связаны со старой диффузионной технологией обогащения урана, которую комбинат использовал в начале советского «атомного проекта». Диффузионные машины - предшественницы современных газовых центрифуг, которые применяются на комбинате в настоящее время. Диффузионное производство было окончательно остановлено в 1990-е годы», - говорится в сообщении госкорпорации «Росатом».

Вывод из эксплуатации здания №804 идет с 2016 года. Общая площадь двух сносимых корпусов составляет 176 тыс. кв. м.

АЭХК в городе Ангарске входит в топливную компанию «Росатома» ТВЭЛ. Предприятие занимается производством гексафторида природного и обогащенного урана, применяемого для изготовления ядерного топлива атомных электростанций.

Фото: сайт АО «Ангарский электролизный химический комбинат»

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