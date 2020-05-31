Поликлиника в иркутском Нижнеудинске откроется после капремонта

Завтра в Иркутской области откроется после капремонта здание поликлиники ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница». Оно получило значительные повреждения в результате наводнения летом прошлого года.

Ход работ оценил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Он посетил Нижнеудинск вместе с врио губернатора Игорем Кобзевым.

«… Завершен ремонт в детском и стоматологическом отделениях. Здание поликлиники на 250 мест, значительно пострадавшее во время наводнения, откроется после капремонта 1 июня. Отделочные работы подходят к концу, необходимое оборудование и мебель закуплены. С небольшим опережением графика идут ремонтные работы в родильном отделении, которое откроет свои двери в середине июня. В начале сентября завершится ремонт в отделении скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении официального портала Иркутской области по итогам рабочей поездки.

В середине мая было объявлено о том, что ООО «Иркутская нефтяная компания» построит в городе Усть-Куте инфекционный корпус. Российский бизнесмен Олег Дерипаска, в свою очередь, вложит средства в строительство специализированных инфекционных медучреждений в Братске, Тайшете и Шелехове.

Фото: официальный портал Иркутской области