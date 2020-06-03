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Иркутский Александровский централ планируется отдать в «аренду за рубль»

Главная Экономика
Иркутск
09:33 3 Июня 2020
аренда, памятник, реставрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Александровский централ может стать первым зданием в Иркутской области, которое передадут в аренду за 1 руб. Обязательным условием такой аренды является реставрация и приспособление объекта для современного использования.

«В случае с Александровским централом арендатор на 49 лет получит земельный участок и здания. Площадь главного корпуса составляет 4,3 тыс. кв. м», - приводит официальный портал региона комментарий руководителя службы по охране объектов культурного значения Иркутской области Виталия Соколова.

Пустующий сегодня историко-архитектурный комплекс «Александровский централ» - памятник истории и культуры федерального значения. Он расположен в селе Александровское Боханского района и пребывает в аварийном состоянии.

Построенный в начале XIX века централ был каторжной тюрьмой. В тюрьме содержались участники антиправительственных выступлений. Через Александровскую центральную пересыльную тюрьму прошли Феликс Дзержинский, Михаил Фрунзе и Сергей Орджоникидзе. В советское время здесь располагались трудовая колония для несовершеннолетних правонарушителей и беспризорников, следственный изолятор и психиатрическая больница.

Предполагается, что при передаче в аренду часть помещений Александровского централа должна будет выделена под музей истории комплекса.

Фото: официальный портал Иркутской области

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