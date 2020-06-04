Подрядчики сорвали сроки сдачи домов в иркутском Тулуне

Первые 12 индивидуальных домов в микрорайоне «Березовая роща» в иркутском городе Тулуне сдадут в эксплуатацию до 10 июня. Новые сроки ввода объектов в строй назвала ТАСС первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Ирина Худякова.

Как писали Sibnovosti.ru, возведение жилья в пострадавшем от наводнения 2019 года городе идет на двух территориях – в микрорайонах «Березовая роща» и Угольщиков. В начале марта 2020 года ход работ проконтролировал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Тогда было объявлено о том, что первые дома в «Березовой роще» предполагается заселить в апреле. Первые дома в микрорайоне Угольщиков должны были быть сданы в мае.

«Перенос срока связан с неисполнением подрядными организациями условий заключенных контрактов, применением строительных материалов и оборудования, не соответствующих проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, что потребовало ее повторного прохождения», - сказала Ирина Худякова.

В конце мая врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил о том, что ему поступают сигналы о задержке зарплаты строителям, работающим в микрорайоне Угольщиков.

До конца 2020 года в «Березовой роще» будет построено 215 жилых домов.

Фото: официальный сайт Тулуна