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Иркутская область получит средства на восстановление дорог

Главная Экономика
Иркутск
16:40 5 Июня 2020
строительство, дороги, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство РФ выделит пяти регионам около 1,7 млрд руб. на восстановление дорог, пострадавших от паводка. В числе этих регионов один сибирский.

«Инфраструктура там заметно пострадала из-за прошлогодних паводков. Мы выделяем на восстановление автодорожной инфраструктуры почти 1,7 млрд рублей. Средства получат пять регионов – Амурская и Иркутская области, Приморский и Хабаровский края, а также Еврейская автономная область», - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 4 июня.

По данным сайт правительства, речь идет о распределении средств Федерального дорожного фонда, не использованных в 2019 году и не подтвержденных регионами для использования на те же цели в 2020 году.

Напомним, сильное наводнение нанесло значительный ущерб Иркутской области летом 2019 года.

Фото: pixabay.com

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