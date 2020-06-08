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Власти Улан-Удэ заплатят скульптору за «тигров» 5 млн рублей

Главная Экономика
Иркутск
12:34 8 Июня 2020
скульптура, суд, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Улан-Удэ заплатит скульптору Александру Миронову 5 млн руб. за скульптуры тигров. Мировое соглашение об этом утвердил арбитражный суд Республики Бурятия.

В решении суда речь идет о четырех тиграх на Селенгинском мосту и двух тиграх на бульваре Карла Маркса. Расчет должен произойти в течение двух месяцев. Иск Александр Миронов подал в конце 2019 года. В нем он потребовал вернуть ему тигров.

«Истец передает ответчику право собственности, а также неимущественные права, в том числе авторские права в отношении скульптурных композиций…», - говорится в решении арбитража от 3 июня.

По данным информационного сайта Улан-Удэ, скульптуры были установлены еще в 2012 году.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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