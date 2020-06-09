Бурятия планирует расширить возможности для получателей «дальневосточного гектара»

В Республике Бурятия предполагается расширить территорию для предоставления «дальневосточного гектара». Соответствующий законопроект внесен в повестку очередной сессии народного хурала.

Документ представила комитету регионального парламента по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям представила министр земельных и имущественных отношений Маргарита Магомедова. По ее словам, предполагается сократить буферную зону вокруг Улан-Удэ, где в настоящее время запрещено нарезать «дальневосточные гектары».

«По итогам совещания у полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева правительству республики были даны рекомендации о сокращении площади буферной зоны вокруг Улан-Удэ. Проектом закона предлагается уменьшить ее на 1 тыс. га в Заиграевском районе», - рассказала министр депутатам (цитата по сайту народного хурала).

Она отметила, что предлагаемые для открытия земли расположены в непосредственной близости к улусу Добо-Енхор. Территория привлекательна близостью к столице республики, транспортной доступностью, наличием необходимой инженерной инфраструктуры.

Очередная сессия народного хурала состоится 7 июля. С 1 августа 2020 года землю по программе «Дальневосточный гектар» в Бурятии смогут получить все граждане России.

Фото: сайт программы «Дальневосточный гектар»