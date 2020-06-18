В Бурятии показали проект нового терминала аэропорта

В Улан-Удэ представили проект строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Байкал». Реализует проект холдинг «Новапорт».

Проект предполагает строительство терминала площадью 6,5 тыс. кв. м. Он будет обслуживать пассажиров внутренних воздушных линий. Терминал оборудуют двумя телескопическими трапами.

Как сообщил официальному порталу Республики Бурятия министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Аюшеев, пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит до 400 человек в час. Благодаря реализации проекта, пассажиропоток «Байкала» планируется увеличить в три раза – до 1,5 млн человек в год.

Новый аэровокзальный комплекс предполагается ввести в строй в 2022 году. После этого существующее сегодня здание аэропорта будет принимать международные рейсы.

Фото: официальный портал Республики Бурятия