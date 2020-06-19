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С площадки комбината на Байкале вывезут коммунальные отходы

Главная Экономика
Иркутск
14:05 19 Июня 2020
мусор, озеро, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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До конца 2020 года с площадки карты-накопителя №12 закрытого «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината» (БЦБК) в Иркутской области будет вывезено около 100 тыс. куб. м коммунальных отходов. План на 2021-й - около 500 тыс. куб. м.

Цифры были названы в ходе рабочей поездки врио губернатора региона Игоря Кобзева в Слюдянский район. По словам и. о. министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Светланы Трофимовой, на это выделено 76 млн руб., и около 435 млн руб. планируется выделить в следующем году.

«Игорь Кобзев поручил разработать дорожную карту рекультивации объекта, которая должна быть утверждена на ближайшем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям», - сообщила пресс-служба законодательного собрания Иркутской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года корпорация «Газэнергострой» стала оператором работ по ликвидации отходов БЦБК. До нее эту работу пытались выполнить «ВЭБ Инжиниринг» и «Росгеология»,

Экологическую ситуацию в регионе заксобрание обсудило на своей июньской сессии. Тогда и. о. вице-премьера Иркутской области Теймур Магомедов сообщил о том, что подготовлен паспорт регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов». Он войдет в состав федерального проекта «Чистая страна» на 2020 год. В региональный проект включены ликвидация отходов, накопленных на карте №12 БЦБК, и демеркуризация цеха ртутного электролиза в городе Усолье-Сибирском. Он согласовывается с министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области

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