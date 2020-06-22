У Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ расширят парковку

К 1 октября 2020 года в Улан-Удэ должны завершиться работы по расширению парковки у здания Этнографического музея народов Забайкалья. Увеличить площадь парковки предложили горожане.

«Этнографический музей является излюбленным местом отдыха жителей города. Существующая парковочная зона зачастую не вмещает автомобили всех желающих посетить музей, поэтому по просьбам горожан было принято решение о расширении парковки», - приводит информационный сайт столицы Республики Бурятия комментарий комитета по строительству мэрии Улан-Удэ.

По данным муниципальных властей, площадь парковочной зоны у музея увеличится на 4,2 тыс. кв. м. Кроме того, будут оборудованы дополнительные тротуары площадью 326 кв. м. Работы выполнит ООО «Легион-1» по контракту, сумма которого составила 11 млн руб.

Комплекс Этнографического музея народов Забайкалья под открытым небом расположен в микрорайоне Верхняя Березовка. Он занимает 37 га.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ