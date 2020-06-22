22 июня
Иркутск
погода +25 °C
69.57
 
€ 78.0
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

У Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ расширят парковку

Главная Экономика
Иркутск
10:11 22 Июня 2020
парковка, работы, музей
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

К 1 октября 2020 года в Улан-Удэ должны завершиться работы по расширению парковки у здания Этнографического музея народов Забайкалья. Увеличить площадь парковки предложили горожане.

«Этнографический музей является излюбленным местом отдыха жителей города. Существующая парковочная зона зачастую не вмещает автомобили всех желающих посетить музей, поэтому по просьбам горожан было принято решение о расширении парковки», - приводит информационный сайт столицы Республики Бурятия комментарий комитета по строительству мэрии Улан-Удэ.

По данным муниципальных властей, площадь парковочной зоны у музея увеличится на 4,2 тыс. кв. м. Кроме того, будут оборудованы дополнительные тротуары площадью 326 кв. м. Работы выполнит ООО «Легион-1» по контракту, сумма которого составила 11 млн руб.

Комплекс Этнографического музея народов Забайкалья под открытым небом расположен в микрорайоне Верхняя Березовка. Он занимает 37 га.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: С площадки комбината на Байкале вывезут коммунальные отходы

С площадки комбината на Байкале вывезут коммунальные отходы

19 Июня 2020 г.
Первые 100 тыс. куб. метров – в этом году
Новости Иркутска: В Бурятии показали проект нового терминала аэропорта

В Бурятии показали проект нового терминала аэропорта

18 Июня 2020 г.
Ввести его в строй планируется в 2022 году
Новости Иркутска: Бурятия планирует расширить возможности для получателей «дальневосточного гектара»

Бурятия планирует расширить возможности для получателей «дальневосточного гектара»

9 Июня 2020 г.
Власти региона хотят сократить буферную зону вокруг Улан-Удэ на 1 тыс. гектаров
Новости Иркутска: Власти Улан-Удэ заплатят скульптору за «тигров» 5 млн рублей

Власти Улан-Удэ заплатят скульптору за «тигров» 5 млн рублей

8 Июня 2020 г.
Арбитраж утвердил мировое соглашение Александра Миронова с мэрией
Новости Иркутска: Иркутская область получит средства на восстановление дорог

Иркутская область получит средства на восстановление дорог

5 Июня 2020 г.
Всего правительство РФ выделит пяти регионам около 1,7 млрд руб.
Новости Иркутска: Подрядчики сорвали сроки сдачи домов в иркутском Тулуне

Подрядчики сорвали сроки сдачи домов в иркутском Тулуне

4 Июня 2020 г.
Первые дома в «Березовой роще» сдадут до 10 июня
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Найденные в Бурятии рыбаки отказались от эвакуации

Найденные в Бурятии рыбаки отказались от эвакуации

18 Июня 2020 г.
У пропавших жителей Ангарска сломалась лодка
Новости Иркутска: Байкальский заповедник в Бурятии вновь открыт для посетителей

Байкальский заповедник в Бурятии вновь открыт для посетителей

19 Июня 2020 г.
Пока гостей пускают только индивидуально и семейными группами
Новости Иркутска: В Иркутске пожарные спасли жителей горящего дома

В Иркутске пожарные спасли жителей горящего дома

19 Июня 2020 г.
Операции мешали железные решетки в коридорах и припаркованные автомобили
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru