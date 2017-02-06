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На Байкале соорудили «Ледяную библиотеку чудес»

Главная Культура
Иркутск
16:43 6 Февраля 2017
общество, культура, фестивали
Автор: Sibnovosti.ru
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На Бакайле создали «Ледяную библиотеку чудес» — скульптуру с пожеланиями людей. Сооружение в форме лабиринта-колизея из прозрачного байкальского льда выросло неподалеку от города Байкальска всего за две недели.

460 ледяных заготовок, напоминающих по форме книги весом в 480 кг каждая мастера-ледорезы покрыли надписями-пожеланиями на русском, бурятском, китайском, английском, французском, немецком языках. Пожелания собирали почти два месяца.

«Весной ледяные «книги» растают, убегут ручейками в озеро и Байкал сможет «прочитать». И кто знает, может и поможет их исполнению», — поделился главный архитектор проекта Павел Санников.

«Ледяная библиотека чудес» открыла собой ежегодный фестиваль зимних видов спорта на Байкале. В этом году гости увидели ее впервые, но проект планируется сделать ежегодным и включить в национальный событийный календарь России.

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