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Три сибирских театра получили миллионные субсидии на новые постановки

Главная Культура
Иркутск
10:28 8 Ноября 2017
общество, культура, театр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Театры из городов Восточной Сибири получили гранты Министерства культуры РФ на «реализацию творческих проектов в 2017 году». Приказ, подписанный заместителем министра культуры Александром Журавским, опубликован на сайте министерства.

Согласно документу, самую крупную сумму выплатят Иркутскому областному музыкальному театру им. Н.М. Загурского — речь идет о 18 млн рублей. Красноярский государственный театр оперы и балета получит 14 млн рублей. Кроме того, Бурятскому республиканскому театру кукол «Ульгэр» достался грант в размере 3 млн рублей.

На конкурс было подано 140 заявок. Получателями грантов стали девять государственных организаций и четыре независимых театральных коллектива. Распределено 100 млн рублей. Согласно условиям, получить государственную поддержку учреждения культуры могут только раз в три года.

В пресс-службе иркутского театра пояснили, что сообщение о получении грантов было объявлено по итогам Всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку». Сибирские постановки «Анна и Адмирал» (Иркутск), «Кавказский пленник» (Красноярск) и «Руслан и Людмила» (Улан-Удэ) были отмечены как одни из «наиболее интересных в стране».

По словам директора Иркутского музыкального театр им. Н.М. Загурского Татьяны Мезенцевой, по условиям предоставления гранта средства должны быть потрачены на новую постановку. Это будет мюзикл «Две королевы» на музыку молодого композитора Антона Светличного.

В Красноярском государственном театре оперы и балета отметили, что грант возместил средства, потраченные театром на проведение IV Международного конкурса оперных певцов имени Петра Словцова.

«Это признание и успех нашего театра, поскольку из огромного количества заявок, поданных на грант, одобрили всего лишь порядка 10-15. И мы в их числе. И теперь возмещенные средства мы планируем направить на обновление музыкального, светового и звукового оборудования, а также на новые постановки. Уже совсем скоро, в ноябре, пройдет премьера оперы «Трубадур». В феврале откроется ежегодный фестиваль «Парад звезд в Оперном», в его афишу войдут еще две премьеры: опера «Рафаэль» – это совместный проект с Фондом Любови Казарновской и мы покажем новую версию оперы «Евгений Онегин», — прокомментировала директор красноярского театра Светлана Гузий.

В театре «Ульгэр» отметили, что их субсидия пойдет на реализацию проекта «От классики к современному прочтению этники» в рамках которого будут поставлен цикл спектаклей по поэмам А.С. Пушкина и сказке-притче «Сайнэр. Говорящий с ветром» по мотивам бурятского фольклора.

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