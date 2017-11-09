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В Иркутске открыли первый в России Корейский сад

Главная Культура
Иркутск
17:30 9 Ноября 2017
иркутск, корея, сады
Автор: Sibnovosti.ru
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Генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ом Ки-ен (Eom Ki-young) принял участие в открытии на территории Ботанического сада Иркутского госуниверситета первого в России Корейского сада.

Общая площадь Корейского сада оставляет 1,3 тыс. кв. м. По данным пресс-службы Иркутского государственного университета (ИГУ), в саду растут барбарис корейский, ясень маньчжурский, боярышник Максимовича, калина Саржента, таволга средняя, бересклет Маака, а также дуб монгольский. Родина этих растений – Корея, Дальний Восток, Север Китая.

В Иркутске открыли первый в России Корейский сад

Сад выполнен в традиционном корейском стиле, в него включены беседка, скамейки, светильники, информационные стенды, малые архитектурные формы, каменные мостики и деревянные переходы, дорожки из камня и дерева, искусственный водоем, входная группа и другие объекты. Часть материалов, по данным вуза, привезена непосредственно из Кореи.

В Иркутске открыли первый в России Корейский сад

Планировка Корейского сада разработана иркутским ландшафтным архитектором Алексеем Пономаревым, представлявшим год назад свой проект в ходе 6-го симпозиума сети ботанических садов Восточной Азии в Корейском национальном арборетуме. Ранее руководитель Ботанического сада ИГУ Виктор Кузеванов заявлял о перспективе появления аналогичного Сибирского сада в Корее.

В Иркутске открыли первый в России Корейский сад

Фото: isu.ru

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