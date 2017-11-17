Старинную усадьбу в Иркутске отреставрировали за 56 млн рублей

В Иркутске заканчивается реставрация усадьбы Бревнова — памятника истории и культуры федерального значения. Стоимость работ составила 56 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Здание было построено в 1908-1910 гг. Реставрация была начата в августе 2015 года. Специалисты провели усиление фундаментов, перекрытий, внутренних стен и перегородок, отреставрировали чердачное перекрытие, стропильную систему, деревянные стены второго этажа, выполнили работы по внутренним инженерным системам здания — отоплению, вентиляции, водопроводу, внутреннему электроснабжению и канализации.

«Специалисты в полном объеме провели реставрацию архитектурно-декоративной отделки. На фасадах здания восстановили маскароны в виде головы льва, фризы, лепные гирлянды по цветочным мотивам, сложные по рисунку элементы», — сообщили в пресс-службе.

На втором этаже воссоздана наружная деревянная галерея, которая была утрачена еще в 20-е годы ХХ века, о ее существовании было известно только по историческим фотографиям.

В настоящее время завершаются работы по благоустройству территории и наружному освещению. Ведутся финишные отделочные работы внутри здания: специалисты устанавливают оконную и дверную фурнитуру, ведут циклевание и лаковое покрытие паркета.

Открытие объекта запланировано на 25 декабря. Здание займет Иркутский дом литераторов.

Фото: пресс-служба регионального правительства