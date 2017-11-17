Сквер имени Александра Вампилова открыли в Иркутске

Сквер им. драматурга Александра Вампилова открыли в микрорайоне Первомайский Иркутска, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Здесь были проведены масштабные работы: проведено асфальтирование, установлены малые архитектурные формы, детская и спортивная площадки, смонтированы беседки и высажены ели», — говорится в сообщении.

На благоустройство сквера было направлено более 10 млн рублей.

На стене насосной станции появилось граффити по мотивам творчества Вампилова. Автор эскиза Сергей Пнев получил награду от властей, но мэрия не уточнила, какую.

Вампилов родился в городе Черемхово в 1937 году. Окончил Иркутский госуниверситет, работал в литературном отделе областной газеты «Советская молодежь». Самые известные его пьесы — «Прощание в июне», «Утиная охота», «Старший сын». Столичные театры начали ставить их уже после смерти драматурга в 1972 году, когда он утонул на Байкале.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска