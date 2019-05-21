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«Песнь о Вещем Олеге» победила на иркутском фестивале деревянной скульптуры

Главная Культура
Иркутск
16:27 21 Мая 2019
скульптура, фестиваль, первое
Автор: Sibnovosti.ru
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В селе Савватеевка Иркутской области прошел очередной фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале». На этот раз в нем приняло участие 22 команды из восьми государств. Первое место досталось подмосковным мастерам Льву Брюханову и Владимиру Климову. Они изобразили в дереве «Песнь о Вещем Олеге». После завершения творческого соревнования 22 скульптуры фестиваля 2019 года на тему «Сказки народов мира» пополнили знаменитый парк деревянной скульптуры на Байкальском тракте. Теперь здесь уже 250 работ. На фото как работы нынешнего года, так и «старожилы» парка.

Фото: официальный портал Иркутской области, сайт фестиваля «Лукоморье на Байкале»


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