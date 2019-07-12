Музыканты восьми стран выступят на «Голосе кочевников» в Бурятии

Сегодня в туристском комплексе «Степной кочевник» в Бурятии открывается традиционный музыкальный фестиваль «Голос кочевников». На этот раз в нем принимают участие более 30 групп, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На фестиваль собрались музыканты из восьми государств. Например, в его первый день на сцене, помимо исполнителей из Бурятии и Республики Алтай, можно увидеть Animal Divers из Южной Кореи, китайскую команду Second Hand Rose (Китай), монгольскую RecОn. В заключительный день, а фестиваль завершится 14 июля, ждут выступление Найка Борзова.

«В этом году мы отказались от того, чтобы кого-то называть хедлайнерами фестиваля. В лайнапе около 30 групп, и каждый слушатель найдет что-то для себя», - привел комментарий арт-директора «Голоса кочевников» Натальи Улановой официальный портал Республики Бурятия.

«Степной кочевник» находится в местности Ацагат в 50 км от Улан-Удэ.

Фото: сайт фестиваля «Голос кочевников»