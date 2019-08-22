В Улан-Удэ отвели для граффити тысячу «квадратов»

Фестиваль граффити стартовал в Улан-Удэ. Художники разрисуют в столице Бурятии более 1 тыс. кв. м уличного пространства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В фестивале принимают участие более 30 мастеров уличной живописи. В их числе не только бурятские художники, но и их коллеги из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Читы и Владивостока. Есть даже участники из соседней Монголии. Объекты, отведенные для оформления, находятся в разных частях Улан-Удэ. Это подпорные стены, подземные переходы, гаражи и лестничные марши.

«Проект направлен на развитие современного творчества, придание эстетичного вида улицам города, а также на работу с подростками, состоящими на профилактическом учете в ПДН МВД посредством современного искусства стрит-арт», - отмечается в сообщении на муниципальном информационном сайте.

Художники будут работать в Улан-Удэ до конца августа.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ