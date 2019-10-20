Иркутский театр получил премию Минкульта за лучшую постановку

Федеральное правительство присудило премию Иркутскому областному театру кукол «Аистенок» за лучшую постановку «Утиная охота. Сны Зилова» по пьесе А.В.Вампилова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Размер премии составил 3 млн рублей.

В пояснительной записке говорится, что театрам присуждают премии за спектакли, ориентированные на детскую, подростковую или юношескую аудиторию, а также за лучшую постановку по произведениям русской классики.

«Ежегодно присуждаются три премии, каждая из которых включает в себя специальный приз, диплом лауреата премии и денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей», — говорится на сайте правительства.

Отметим, что премия министерства культуры РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики утверждена 3 ноября 2018 года.

Фото: aistenok-irkutsk.ru