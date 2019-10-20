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Иркутский театр получил премию Минкульта за лучшую постановку

Главная Культура
Иркутск
20:42 20 Октября 2019
культура, иркутск, театры
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральное правительство присудило премию Иркутскому областному театру кукол «Аистенок» за лучшую постановку «Утиная охота. Сны Зилова» по пьесе А.В.Вампилова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Размер премии составил 3 млн рублей. 

В пояснительной записке говорится, что театрам присуждают премии за спектакли, ориентированные на детскую, подростковую или юношескую аудиторию, а также за лучшую постановку по произведениям русской классики. 

«Ежегодно присуждаются три премии, каждая из которых включает в себя специальный приз, диплом лауреата премии и денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей», — говорится на сайте правительства. 

Отметим, что премия министерства культуры РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики утверждена 3 ноября 2018 года. 

Фото: aistenok-irkutsk.ru

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