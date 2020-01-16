В иркутском музее появилась современная система хранения экспонатов

В Иркутском областном художественном музее им. В. П. Сукачева оборудована современная система хранения экспонатов. Ранее в одном из старейших музеев России для хранения исторических ценностей и произведений искусства использовались деревянные стеллажи, а также кустарные металлические сетки.

«Все было в плохом состоянии, была большая вибрация. Каждый музей проверяет Росохранкультура, нам, конечно, выдали предписание, и мы проделали серьезную работу. В результате у нас появилось современная, оснащенная по последнему слову техники система хранения фондов», - цитирует ТАСС директора музея Наталью Сысоеву.

На покупку нового оборудования потребовалось 18 млн рублей. Монтаж начался еще летом, поэтому пять выставочных залов были закрыты для посетителей – туда временно перенесли экспонаты из фонов музея. Теперь в учреждении установлены металлические вертикальные выдвижные сетки для компактного размещения картин, а также стеллажи и шкафы. Такая система позволяет быстро просматривать коллекции и обновлять экспозиции.

Добавим, что в этом году Иркутский областной художественный музей имени Владимира Сукачева отметит 150 лет со дня основания.

Фото: museum-irkutsk.com