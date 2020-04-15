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Из Москвы в Улан-Удэ привезут памятник труженикам тыла

Главная Культура
Иркутск
12:21 15 Апреля 2020
москва, победа, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня из Москвы в Улан-Удэ будет отправлен памятник труженикам тыла. Его доставят в Бурятию автотранспортом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Памятник представляет собой четыре фигуры. Это - мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолета, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. Все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность детей войны и тружеников тыла. Объединяет скульптурную композицию бронзовая стела, в основании которой изображен элемент герба Бурятской АССР, а венчает ее знамя Победы», - описывает памятник информационный сайт Улан-Удэ.

Авторы проекта - творческий коллектив московской «Студии военных художников им. Грекова». Вес памятника составил около 3 т. По данным городских властей, скульптурная композиция будет установлена на постаменте из гранита к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в верхней части площади Славы.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале апреля в Улан-Удэ сняли с постамента памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Демонтаж стал необходим для того, чтобы провести облицовку постамента.

Фото: информационный портал Улан-Удэ

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