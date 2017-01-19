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Глава Бурятии предложил запретить фосфатные стиральные порошки

Главная Экология
Иркутск
11:26 19 Января 2017
экологи, природа, экология, общество, закон
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Глава Бурятии считает, что для сохранения Байкала необходимо россиянам необходимо прекратить использование фосфатных стиральных порошков, сообщает газета «Известия».

Такое предложение от его имени в правительство РФ отправит министерство природных ресурсов республики.

По мнению Вячеслава Наговицына, следует запретить не только ввоз опасной бытовой химии и ее производство в России, но и начать выпуск более экологичных порошков. Он отметил, что фосфатные средства загрязняют озеро Байкал. Но чтобы не оставить людей без недорогой домашней химии, промышленность должна найти замену таким средствам.

До 50% мелководья озера Байкал в последние годы покрыла спирогира — вид нитчатых водорослей. По мнению экологов, она убивает уникальную экосистему, гибнет кормовая база байкальского омуля. 

Одной из причин распространения спирогиры является повышение концентрации в воде фосфатов, попадающих в озеро вместе с бытовыми стоками. Большинство моющих средств в РФ содержат от 15 до 40% триполифосфата натрия, всего 1 г которого стимулирует образование 5–10 кг водорослей.

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