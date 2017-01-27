Птичью гавань в Иркутске признали особо охраняемой территорией

Статус особо охраняемой природной территории получил озерно-болотный комплекс в Ленинском районе Иркутска, где гнездится несколько редких птиц, а во время весенних и осенних перелетов останавливаются на отдых еще десятки видов пернатых, в том числе занесенные в Красную книгу России, сообщает IrkutskMedia.

«Участку под названием «Птичья гавань», расположенному в пойме реки Иркут, присвоили статус особо охраняемой природной территории местного значения», — сообщила в пятницу пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на заместителя мэра Евгения Дрокова.

Всего, по данным мэрии, в Иркутске к настоящему времени созданы четыре ООПТ местного значения, в том числе реликтовая Кайская роща и сад Томсона.

На создание «Птичьей гавани» потребовалось почти 30 лет — в 1988 году тогда еще Иркутский горисполком по требованию научной общественности принял решение об организации в городской черте заказника, но никаких охранных действий не предпринял. В результате значительная часть озерно-болотного комплекса была застроена.

Фото: irk.ru