Большая часть последствий строительства ГЭС в Монголии могут быть негативными для Байкала — ученые

Более 65% прогнозируемых последствий строительства монгольских ГЭС на Селенге могут быть отнесены к разряду негативных для экосистем реки и озера Байкал. Таковы первоначальные выводы иркутских ученых. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского научного центра Сибирского отделения (СО) РАН.

«Регулирование стока в результате сооружения ГЭС и водохранилищ в монгольской части бассейна Селенги изменит внутригодовые характеристики стока в его российской части относительно естественного режима. Независимо от условий водности будет происходить существенное снижение стока в летний период и повышение в зимний», — говорится в сообщении.

Директор института общей и экспериментальной биологии СО РАН Леонид Убугунов считает, что «прогнозируемый уровень экологической негативности, а также степень неопределенности при попытке реализации планов строительства ГЭС недопустимо высоки».

Помимо долгосрочных изменений возведение монгольских ГЭС может дать и краткосрочные негативные последствия. К ним относят масштабную эвтрофикацию озера, которую вызовет попадание в водоем почвенного слоя, смытого в результате наполнения водохранилищ, и ряд других проблем.

Заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем ИСЭМ СО РАН Вячеслав Никитин отметил, что специалистам внушает опасения прогноз на маловодные периоды. В такое время летом сток на территории России будет намного меньше, чем сейчас. При этом в многоводные годы большое водохранилище ГЭС «Эгийн-Гол» на одноименном притоке Селенги будет улавливать основную часть паводков, снижая риск наводнений для Бурятии.

Среди возможных последствий зарегулирования Селенги для Байкала ученый назвал ухудшение качества воды, изменение уровня озера до неестественных для него показателей, снижение биоразнообразия и развитие чуждых сообществ.

Из озера Байкал вытекает единственная река — Ангара, на которой в настоящее время действует каскад из четырех ГЭС: Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Богучанской. Кроме того, Ангара является основным притоком реки Енисей, на которой построено три гидроэлектростанции.

Монголия намерена построить несколько гидроэлектростанций в бассейне Селенги, обеспечивающей поступление большей части воды в Байкал. Это ГЭС «Шурэн» (245 МВт) на самой Селенге, а также «Эгийн-гол» (315 МВт), «Орхон» (100 МВт) и «Чаргайт» (25 МВт) на притоках реки.

Монголия испытывает существенную нехватку электроэнергии при серьезных перекосах в уровне потребления. В моменты пиковых нагрузок дефицит достигает 30% всего потребления энергии в Монголии, это около 300-350 МВт.

Недостающую энергию Монголия импортирует из России и Китая. Однако из-за изменений правил рынка электроэнергии в России только за последний год цена выросла примерно в два раза, и импортировать электроэнергию из России стало слишком дорого.

Власти Монголии решают проблему энергодефицита. В 2013 году в стране был построен ветропарк мощностью 50 МВт, в 2014 году были введены в эксплуатацию новые угольные энергоблоки на ТЭЦ в Улан-Баторе мощностью 170 МВт. Среди новых объявленных проектов — строительство нескольких ТЭЦ мощностью 2 ГВт в разных частях Монголии и ГЭС.