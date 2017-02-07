ВБ объявил тендер для оценки воздействия монгольских ГЭС на Байкал

Всемирный банк (ВБ) объявил тендер на разработку оценки возможного воздействия на озеро Байкал строительства в Монголии ГЭС на реке Селенге и ее притоках, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя ИНЦ Сибирского отделения РАН, академика Игоря Бычкова.

«До конца августа будет проведена работа по оценке экологического воздействия, возможного влияния строительства гидротехнических сооружений на озеро Байкал», — сообщил Бычков в понедельник в Иркутске.

Он уточнил, что ученые уже завершили первый этап ОВОС по заказу Минприроды РФ, который касался определения изменения гидрологического режима Селенги с российской стороны в случае строительства ГЭС.

«Задача состоит не столько в предоставлении результатов в Минприроды, сколько в предоставлении результатов первому лицу государства для принятия решений по взаимодействию с руководством Монголии. Второй этап должен показать влияние гидрологического режима на экологическую ситуацию в дельте Селенги и на экосистему Байкала. Необходимо дать осторожное, но очень ответственное заключение, будет ли это влияние катастрофическим, или это будет влияние, с которым экосистема Байкала может справиться. На сегодня такого ответа нет, 65% угроз мы пока не можем определить», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что, по предварительной оценке ученых, более 65% прогнозируемых последствий строительства монгольских ГЭС на Селенге и ее притоках могут быть отнесены к разряду негативных для экосистем реки и озера Байкал. Еще 35% не поддаются прогнозу до момента ввода в эксплуатацию гидротехнических сооружений.