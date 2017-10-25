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Прокуроры потребовали ограничить доступ туристов к сакральным местам Байкала

Главная Экология
Иркутск
15:56 25 Октября 2017
байкал, прокуратура, туристы, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
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Западно-Байкальская межрайонная прокуратура потребовала от властей Иркутской области поставить на кадастровый учет и установить режим охраны расположенного на Байкале мыса Бурхан, который сейчас, по словам прокуроров, разрушается из-за «неконтролируемой туристической нагрузки».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, проверка показала, что на мысе Бурхан происходят необратимые геоморфологические изменения: образуются овраги, карьеры, эрозионные промоины, не исключено обрушение скальных пород. Причина – обилие туристов. Несмотря на формально установленный охранный режим, на мысе сдаются в прокат лодки и катера, более сотни туристов ежедневно забираются по скалам, высаживаются деревья и растения «нетипичные для данной территории».

- «Мыс Бурхан», расположенный на острове Ольхон, является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Расположенная на мысе скала «Шаманка» имеет наибольшее значение как эстетический, сакральный и археологический объект: на перешейке моста найдена стоянка древнего человека, больше десятка захоронений, относящихся к эпохам неолита и бронзового века. Территория памятника отнесена к ключевым орнитологическим территориям международного значения, - пояснили свою позицию в прокуратуре.

В итоге прокуроры направили в суд исковое административное заявление с требованием обязать министерство природных ресурсов и экологии региона поставить границы памятника природы «Мыс Бурхан» на кадастровый учет, а местное самоуправление – обеспечить необходимую охрану памятника.

Напомним, летом 2017 года участники проходившей на Ольхоне экспедиции сотрудников Института исследования экосистем Кильского университета имени Кристиана Альбрехта, Германия заявили о перспективе обрушения мыса Бурхан.

- Самый разительный пример уничтожения почв и изменения ландшафта – это то, что в настоящее время происходит на самом священном месте острова, мысе Бурхан. Здесь, на месте проложенных в советское время подъездных путей, которые туристы сейчас используют как тропы к скале Шаманка, образуются глубокие овраги. Причина образования оврагов – скопление дождевой воды в местах, где нарушен почвенный покров. Вода вызывает эрозию и все больше смывает почву, так что на месте канав образуются глубокие ямы. Если этот процесс не остановить, в течение нескольких лет возникнет угроза обрушения мыса, так что попасть к скале скоро будет невозможно. Наиболее выражено разрушение северной стороны мыса, но аналогичные процессы происходят и на южном склоне, - цитирует пресс-служба Иркутского госуниверситета участника экспедиции, доктора Андреаса Мита.

Фото: wikipedia.org

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